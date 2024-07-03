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Праздничное шествие трудовых коллективов и достижения суверенной Беларуси - как Витебск празднует День Независимости
В Витебске в День Независимости основные торжества сконцентрированы на площади Победы.
К мемориалу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков возложили цветы. Центральную улицу яркими красками разукрасило праздничное шествие трудовых коллективов - в колонне около 7 тыс. человек. Сегодня они продемонстрировали достижения суверенной Беларуси.
Посмотрите, какие наши улицы, наши площади, как развивается наша промышленность! Большой временной отрезок, который показывает, что мы на правильном пути.
Спасибо, что наша Беларусь сегодня такая красивая, процветающая! Чтобы она и оставалась всегда такой. Чистота, порядок, люди - все это наше. И это счастье.
Наша страна сильная, независимая. И это самое важное.
"Счастья, здоровья! Чтобы были веселые. И еще, чтобы хорошая жизнь была", - пожелал соотечественникам маленький белорус.
В важный для каждого белоруса праздник на севере страны были обновлены городская и областная доски почета.
В минувшем году в Витебской области открылись четыре сотни новых предприятий. Треть из них - в производственной сфере. Чествовали представителей образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, культуры, спорта.
Лучшим в Витебске стал Первомайский район. А в области - Новополоцк, Витебск и Оршанский район.
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