Лида 29 августа отмечает 703 года. Город с мелодичным названием находится в центральной части Гродненской области. Десятки интерактивных площадок на центральных улицах для детей и взрослых.



Праздничные гулянья охватили сразу несколько локаций Лиды. Квартал ремесел развернулся на Советской и Ленинской улицах, исторические реконструкции на протяжении дня проходят в Лидском замке. Гулять город будет до самого утра.

Константин Бурак, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области:

"Сегодня город Лида погружен просто в непередаваемую атмосферу праздника. Десятки тысяч счастливых одухотворенных лиц на улицах города. Нам действительно есть что праздновать, есть чем гордиться. За годы президентской власти Лидчина получила колоссальный импульс к развитию, буквально преобразилась. И сегодня, когда мы говорим Лида, мы подразумеваем великолепные объекты промышленности, хорошее сельское хозяйство, приумноженное историческое достояние. Все это, безусловно, наше богатство, богатство нашей страны, которым приумножается сила Беларуси. И, конечно же, творцом этого богатства является лидский, в данном случае белорусский лидский народ".

Горожане отмечают масштабные преображения города за последние годы.

Лида является не только культурно-историческим, но и крупным промышленным центром республики, в котором проживают более 100 тыс. человек. В регионе создан мощный промышленный комплекс - свыше 20 крупных предприятий.