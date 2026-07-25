Праздничные мероприятия ко Дню пожарной службы проходят в Минске

25 июля белорусские спасатели отмечают профессиональный праздник. Пожарной службе страны исполняется 173 года. Президент поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, отметив, что эту профессию выбирают сердцем. По случаю знаменательной даты в Минске проходят торжественные мероприятия: от церемонии возложения цветов и награждений до масштабной праздничной программы.

Свой профессиональный праздник МЧС всегда отмечает масштабно и ярко. Спасатели чтут историю и традиции, поэтому начался праздник с возложения цветов у главного монумента столицы.

Евгений Якуш, старший помощник начальника штаба ЦОУ Минского городского управления МЧС Беларуси: "Случайных людей здесь нет. Каждый, кто выбирает эту профессию, идет на службу для того, чтобы помогать людям, не считаясь со своим временем и даже в определенные моменты рискуя своей жизнью".

После официальной части прошел плац-концерт взвода почетного караула Университета гражданской защиты МЧС. К слову, выступали и девушки-курсанты. Состоялось дефиле сводного духового оркестра МЧС, выступление водолазно-спасательной службы на акватории реки Свислочь. И, конечно, гремит праздничный концерт.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Еженедельно более 8 тыс. выездов по стране осуществляют подразделения МЧС для оказания помощи людям. Более ста пожаров ликвидируются в течение недели. Тысячи спасенных человеческих жизней, десятки тысяч эвакуированных с мест чрезвычайных ситуаций. Я рассчитываю на то, что эти цифры подтолкнут население быть внимательными, быть подготовленными к различного рода чрезвычайным ситуациям, не допускать элементарных вещей, связанных с беспечностью. Все эти составляющие очень важны для нашей работы. Рассчитываем на взаимодействие с нашим населением, гордимся службой".

Праздник продолжается. В парке Горького развернуто много локаций, на которых можно ознакомиться с деятельностью пожарной службы, есть интерактивные площадки для детей, а также организована выставка пожарной аварийно-спасательной техники, в числе которой автолестница с высотой подъема 52 м и 42 м, автоколенчатый подъемник быстрого реагирования, автомобиль дымоудаления, а также палатка газодымозащитной службы.