Праздничные мероприятия по случаю Дня славянской письменности прошли в Минске

24 мая в мире отмечают День славянской письменности. В центре памятных мероприятий почитание братьев - христианских просветителей Кириллы и Мефодия, живших в IX веке и создавших славянский алфавит.

В Беларуси День славянской письменности отмечают с 1986 года. По традиции в этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. В Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе состоялась праздничная литургия, которая продолжилась масштабным Крестным ходом от храма через Немигу к Минскому замчищу.

У памятного знака в честь основания Минска прошел молебен. Прозвучало и пастырское слово о верности православным традициям и уважении к святым отцам церкви.

Иерей Павел Ходот, клирик прихода храма Святого Архангела Михаила:

"Сегодня мы с вами собрались, чтобы почтить память святых нашей земли, славянской земли - Кирилла и Мефодия. Это важные святые, которые потрудились, чтобы у наших братских народов была письменность. Это большое развитие для нас с вами. Мы видим сегодня, как церковь почитает исторические корни, историю наших народов, как люди любят свою историю. Нам с вами осталось лишь сохранить любовь к букве, писанию, науке, потому что от этого зависит наша жизнь с вами".

25 мая мероприятия в честь Дня славянской письменности продолжатся. 25 и 26 мая в Минске пройдут уже традиционные XXXII Кирилло-Мефодиевские чтения. Международный проект объединит представителей церкви, научного мира, учреждений образования и деятелей культуры.