3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Праздничные богослужения прошли в новом минском приходе иконы Богородицы "Неупиваемая Чаша"
Сегодня у православных один из двенадцати главных праздников года - Введение во храм Пресвятой Богородицы. В современной церкви этот день напоминает о чистоте детской души и важности ее духовного воспитания.
Праздничные богослужения прошли во всех храмах страны. В том числе и в новой минской церкви - прихода иконы Богородицы "Неупиваемая Чаша". Строительство верхней - главной - части этого храма еще продолжается. Праздничная служба состоялась в нижнем приделе, который носит имя Варлаама Серпуховского.
Сегодня же продолжилось путешествие больших христианских святынь по белорусским городам и селам. Фрагмент Покрова Пресвятой Богородицы и мощи святого Пантелеймона уже побывали в Борисове, Жодино, Крупках, в Озерицкой Слободе. До 23 декабря поклониться реликвиям смогут еще 16 православных храмов!
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все