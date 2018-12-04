Праздничные богослужения прошли в новом минском приходе иконы Богородицы "Неупиваемая Чаша"

Сегодня у православных один из двенадцати главных праздников года - Введение во храм Пресвятой Богородицы. В современной церкви этот день напоминает о чистоте детской души и важности ее духовного воспитания.

Праздничные богослужения прошли во всех храмах страны. В том числе и в новой минской церкви - прихода иконы Богородицы "Неупиваемая Чаша". Строительство верхней - главной - части этого храма еще продолжается. Праздничная служба состоялась в нижнем приделе, который носит имя Варлаама Серпуховского.