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Праздничные богослужения прошли в новом минском приходе иконы Богородицы "Неупиваемая Чаша"

Сегодня у православных один из двенадцати главных праздников года - Введение во храм Пресвятой Богородицы. В современной церкви этот день напоминает о чистоте детской души и важности ее духовного воспитания.

Праздничные богослужения прошли во всех храмах страны. В том числе и в новой минской церкви - прихода иконы Богородицы "Неупиваемая Чаша". Строительство верхней - главной - части этого храма еще продолжается. Праздничная служба состоялась в нижнем приделе, который носит имя Варлаама Серпуховского.

Сегодня же продолжилось путешествие больших христианских святынь по белорусским городам и селам. Фрагмент Покрова Пресвятой Богородицы и мощи святого Пантелеймона уже побывали в Борисове, Жодино, Крупках, в Озерицкой Слободе. До 23 декабря поклониться реликвиям смогут еще 16 православных храмов!

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