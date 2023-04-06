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Праздничные богослужения Светлого Христова Воскресения по традиции будут транслировать телеканалы Белтелерадиокомпании
Представители католической конфессии смогут следить за ходом праздничных богослужений Светлого Христова Воскресения в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 3". Телеканалы Белтелерадиокомпании по традиции будут транслировать кадры из духовных обителей Минска, Рима и Ватикана.
Праздничный марафон сегодня открывает телеканал "Беларусь 3". 6 апреля на календаре - Великий четверг. В 19:00 ждем кадры из столичного архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Мессу возглавит митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Иосиф Станевский. Трансляция будет сопровождаться сурдопереводом.
В предпраздничный вечер 8 апреля в 21:45 в эфире телеканала "Беларусь 1" трансляция из столичного архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. В прямом эфире будем следить за ходом кульминационного пасхального богослужения с участием главы Римско-католической церкви в Беларуси. Трансляция будет сопровождаться сурдопереводом.
В праздничный день 9 апреля в 7:25 в эфире "Беларусь 1" со словом на праздник Воскресения Христова выступит архиепископ Иосиф Станевский.
В воскресном эфире "Беларусь 3" в 17:00 ждем трансляции из Ватикана. Канал покажет Послание и благословение Папы Римского Франциска "Граду и миру".
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