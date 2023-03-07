Праздничные хлопоты белорусских мужчин и предпочтения в выборе подарка

Сложно не согласиться: первый месяц весны - это не только пора обновления природы, первых цветов и праздника всех женщин, но и горячая пора у тех, кто выбирает подарки. Виктория Шаркова наблюдала за праздничными хлопотами белорусских мужчин.

Начало марта для мужчин - всегда хороший повод порадовать женщин. У всех свои предпочтения в выборе подарка. Кто-то ограничивается букетом тюльпанов, может быть, другие ищут более индивидуальный подход. Как раз вторая категория - частые заказчики у парфюмера Влада Рекунова - он создает портрет человека в его жидком исполнении.





Я создаю аромат по фотографии. Мне порой достаточно знать о том, что предпочитает девушка в плане еды, в плане напитков, на чем ездит, каким спортом занимается, какую одежду носит. Все это можно транслировать в аромат. Влад Рекунов, парфюмер

Именно Влад Рекунов в соавторстве с одним из самых титулованных парфюмеров мира, Софией Гройсман, семь лет назад создал культурный арома-символ Беларуси.

Бывает такое, что над заказом работаешь 7 месяцев. Создаешь образцы. Человек оценивает. Новые образцы. И, в конце концов, идешь к конечной формуле. Влад Рекунов, парфюмер

На рабочем месте Влада огромное количество флаконов. Уникальность парфюма в том, что он эксклюзивный.

Обладатель может быть уверен: в мире такого экземпляра больше ни у кого не будет. Камера, конечно, запах не передает, но он потрясающий.

Факт Такого рода мастерская в Беларуси пока единственная. В числе звездных клиентов Влада - Филипп Киркоров, Лариса Рубальская, француженка Мирей Матье и другие.

Мужское сообщество в этот день едино не только в порыве создать ощущение праздника для каждой женщины, но и сделать его по-настоящему счастливым.

А тем временем белорусские дизайнеры решили облегчить мужчинам предпраздничные хлопоты - в торговом центре "Столица" прошел показ мод от белорусских дизайнеров. Модели демонстрировали повседневную, праздничную и спортивную одежду. Можно было прийти вместе с женщинами, которые бы на месте выбрали себе подарок.

Но главный хит праздника - это тюльпан. Во всех городах страны сейчас настоящий флористический бум. В ассортименте десятки разновидностей роз, мимоз и хризантем.

Торговля идет везде: на ярмарках, остановках, около магазинов, в подземных переходах. Цены на белорусские тюльпаны начинаются от 3 рублей за штуку. Выбор тоже огромный: по цвету, размеру, сорту, стоимости. И все для того, чтобы любой мужчина по дороге домой смог купить букетик.



Для тех, кто хочет, чтобы атрибут праздника простоял подольше, есть и садовые цветы, которые позже можно высадить в своем саду.