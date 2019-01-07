Праздничные литургии продолжаются во всех церквях страны

Литургии в эти минуты продолжаются во всех церквях страны. Белорусы идут на богослужения целыми семьями, чтобы разделить радость Рождества со всеми верующими.



На прямой связи со студией Ольга Медведь (прямое включение). Православные храмы наполнены сегодня благодатью и праздничными песнопениями. Мир встретил Рождество Христово по календарю православной конфессии. К слову, самой многочисленной в нашей стране - около половины населения. Сегодня люди продолжают идти в храмы семьями, чтобы вместе вознести радостную молитву в честь пришествия в мир Бога, от даты рождения которого отсчитывается новая эра.



Накануне одного из главных торжеств в православном календаре, здесь, в Свято-Духовом кафедральном соборе, прошло всенощное бдение, которое возглавил глава Белорусской православной церкви Митрополит Павел. В эти дни духовенство облачается в праздничные бело-золотые убранства, а храмы украшаются атрибутами, связанными с христианской тематикой: рождественской елью с фигурками ангелов, пастухов, колокольчиками. В главных приделах установлены елки и устроены вертепы - воспроизведение сцены рождения младенца Иисуса. Храмы хорошо освещены свечами и фонариками, как символ Вифлеемской звезды, которая взошла на небе в момент рождения Богомладенца.





Праздничные литургии продолжаются во всех приходах страны: от маленьких деревенских церквушек до главных соборов в районных и областных городах. После совместной молитвы в храме прихожане направляются домой, чтобы насладиться праздником в кругу семьи. Готовят верующие и богатые столы, ведь строгий 40-дневный пост окончен в сочельник с восходом первой звезды.



С сегодняшнего дня, согласно православным канонам, начинаются святки - святые дни, когда верующие стараются отложить серьезные дела и заботы. Радостных дней 12, в это время верующие должны возносить молитвы, славя родившегося Христа. Завершается рождественский период праздником Крещения Господня 19 января.