Праздничные мероприятия к 85-летию Минской области прошли в Клецке

Среди них Клецк. Концертную программу открыли чествованием своих героев - профессиональных династий, ветеранов труда и лучших работников. Два десятка титулованных специалистов из самых разных сфер деятельности: от творчества и образования до медицины и сельского хозяйства. Этими профессионалами гордятся не только земляки, но и весь центральный регион. Награды и цветы от руководства области и района, музыкальные и танцевальные комплименты от самобытных коллективов и эстрадных артистов.