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Праздничные мероприятия к 85-летию Минской области прошли в Клецке
К 85-летию центрального региона - торжественный челлендж районов области. В эти юбилейные дни праздник охватил буквально каждый город.
Среди них Клецк. Концертную программу открыли чествованием своих героев - профессиональных династий, ветеранов труда и лучших работников. Два десятка титулованных специалистов из самых разных сфер деятельности: от творчества и образования до медицины и сельского хозяйства. Этими профессионалами гордятся не только земляки, но и весь центральный регион. Награды и цветы от руководства области и района, музыкальные и танцевальные комплименты от самобытных коллективов и эстрадных артистов.
В антракте для гостей праздника подготовили импровизированный музей с Аллеей Славы, посвященной талантливым жителям Клецка, а также с галереей от народных умельцев и школ искусства: от поясов с национальными мотивами и узорами до картин с инкрустацией соломкой и росписью по стеклу.
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