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Праздничные мероприятия к Рождеству и Новому году стартуют в Минске - рассказываем, куда сходить и что посмотреть
На этой неделе в столице стартуют праздничные мероприятия, посвященные Рождеству и Новому году, пишет БЕЛТА.
В понедельник,
12 декабря
,
тематические мероприятия к праздникам начнутся в минских библиотеках.
15 декабря
в Минском государственном дворце детей и молодежи состоится торжественное открытие городской новогодней благотворительной акции "Наши дети".
В субботу,
17 декабря
,
откроются тематические ярмарки на площадке около минского Дворца спорта и на территории Октябрьской площади.
Новогодняя ярмарка на площадке по ул. Раковской, 25 начнет работу
20 декабря
. Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" в социально-педагогических центрах и учреждениях здравоохранения Минска, которую проводит минская городская организация БРСМ, продлится до 13января.
Ряд праздничных мероприятий в столице стартует уже на следующей неделе. Так городская акция "Добрые открытки" по поздравлению одиноких пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги в территориальных центрах, с Новым годом и Рождеством Христовым начнется
19 декабря
.
23 декабря
учащиеся Минска, которые добились особых успехов в учебе, творчестве и спорте, примут участие в городском "Бале во Дворце" - мероприятие пройдет на базе Минского городского дворца детей и молодежи.
Часть мероприятийначнется 25 декабря. С этого дня и по 7 января на площадке вблизи Дворца спорта будет проходить театрализованное интерактивное шоу "Сказка в моменте". На территории Верхнего города с 25 декабря по 2 января жителей и гостей столицы будет радовать интерактивная развлекательная программа "Бал новогодних пожеланий". Также сообщается, что в католическое Рождество стартуют легкоатлетические соревнования "Карнавальный пробег" в парке имени 900-летия Минска и интерактивная программа "Шчодры вечар" на площадке возле Дворца спорта.
Кроме того, в Белгосцирке
29 декабря
пройдет благотворительное театрализованное представление "Новогоднее путешествие", а в Театре юного зрителя в этот день пройдет благотворительная акция "В Новый год - с "Белой Русью!" в рамках республиканской акции "Наши дети".
Фото: БелТА
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