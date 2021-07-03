Праздничные мероприятия ко Дню Независимости охватили всю страну

Слова благодарности звучали в адрес тех, кто завоевал мирное небо и работал на благо и процветание страны.

Патриотизм, гордость за подвиг дедов и прадедов, гордость за современную независимую Беларусь. Сегодня эти слова несут глубокий смысл. Мы помним историю и ценим мир.

О главных событиях праздника в регионах расскажет Марина Романовская.

Мемориал "Буйничское поле". Именно здесь был дан старт мероприятиям в Могилеве. Ведь это святое для каждого белоруса место. В июле 1941 года здесь развернулось сражение второе по масштабам после Брестской крепости. Немецкая армия бросила в направлении города танковую дивизию, пехоту, авиацию. До 22 июля советские войска удерживали позиции. Ценой жизни. События 1941 года сегодня воссоздали реконструкторы.

По-праздничному шумно было и в центре Могилева. Город мастеров, выставки и ярмарки со щедрыми угощениями. Лучшие песни исполнил и заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.











В Бресте главные торжества по традиции состоялось в легендарной цитадели. Именно здесь, на площади Церемониалов, проходилисамые жестокие бои за крепость и были сделаны первые шаги к Победеи независимости. КВечному огню возложили живые цветы. А военнослужащие Брестскогогарнизонасклонили головы у могил погибшихзащитников.



Памятный митинг прошел и на площади Свободы. Там установлен мемориал в честь горожан, боровшихся с оккупантами.

Мелодии разных лет в исполнении духового оркестра, музыкальные поздравления от лучших коллективов города. На улицах и в скверах Витебска сегодня звучит живая музыка. Праздничные мероприятия развернулись сразу на нескольких локациях. Главной по традиции стала площадь Победы.

Полвека в память о павших героях здесь горит Вечный огонь. И сегодня белорусы разных поколений пришли почтить память героев.

Юлия и Дмитрий Латкович на главной площади Витебска - при полном параде - мундир и платье в пол. Поют о вечных ценностях. После торжественной части - семейная прогулка. Семилетний Денис определил маршрут - Аллея воинской славы обязательна к посещению.

В Гродно центральная улица Советская целый день была в распоряжении ремесленников. А на площади Тысенгауза сотрудники МЧС и ГАИ устроили познавательный интерактив для самых маленьких. Обзорная экскурсия по городу на электробусе стартовала отсюда же.









В Гомеле 15-часовую праздничную программу открыло торжественное шествие. Маршрут по главной магистрали до Вечного огня. Полувековая традиция сегодняобъединила тысячи жителей. В колонне ветераны, спортсмены, творческая молодежь и трудовые коллективы.От них в честь героев, отдавших жизнь за независимое будущее страны, - цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов.

Алексей Пименов, ветеран Великой Отечественной войны: "Молодежь должна строить будущее, ухватиться за то, что мы, старое поколение, сделали. И продолжать Беларусь возвышать, делать добро людям".

А на Площади Государственного флага под аккомпанемент симфонического оркестра лучшие в своей профессии получили почетное звание "Человек года" Гомельской области.

Марафон праздничных мероприятий продолжается и в эти минуты. Ровно в 22:55 все вместе споют гимн. А после небо над Беларусью в честь Дня Независимости раскрасит праздничный салют.

