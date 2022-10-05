3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как отметят День работников культуры во всех регионах Беларуси
Торжественные мероприятия пройдут во всех регионах Беларуси в связи с празднованием Дня работников культуры, который в этом году отмечается 9 октября, сообщает БелТА.
Областные праздники с концертными программами и церемонией чествования лучших сотрудников сферы 5 октября запланированы в Гродно, Могилеве, Барановичах и Витебске, 7 октября - в Минске, Молодечно и Гомеле.
На следующий день в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького состоится мероприятие республиканского масштаба с участием делегаций творческих работников из областей и столицы. В зале под названием "Театр под куполами" наградят сотрудников аппарата Министерства культуры, а также специалистов других ведомств, занимавшихся подготовкой правовых актов в сфере культуры. Чествовать будут и педагогов, работающих в учреждениях образования в сфере культуры и воспитывающих молодые таланты.
После торжественного мероприятия в драмтеатре имени М. Горького состоится показ рок-оперы "Граф Монте-Кристо" в постановке художественного руководителя театра заслуженного деятеля искусств Беларуси Сергея Ковальчика. Одна из самых резонансных театральных премьер 2022 года станет творческим подарком работникам культуры.
В Министерстве культуры уверены, что профессиональный праздник - прекрасный повод сказать добрые слова и вручить заслуженные награды тем людям, благодаря которым развивается белорусская культура и растет духовное благосостояние общества.
Факт
День работников культуры учрежден в 1998 году указом Президента Александра Лукашенко в знак признания заслуг работников культуры перед Беларусью.
Фото:БелТА
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов