Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, проходят по всей стране

В Могилеве на площади Славы у Вечного огня представители общественных объединений, ветеранских организаций и предприятий почтили минутой молчания героев Великой Отечественной и тех, кто восстанавливал город из руин в послевоенные годы.



Украсил торжество марш подразделений МЧС, управления внутренних дел и воспитанников кадетского училища.