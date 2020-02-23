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Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, проходят по всей стране

В Могилеве на площади Славы у Вечного огня представители общественных объединений, ветеранских организаций и предприятий почтили минутой молчания героев Великой Отечественной и тех, кто восстанавливал город из руин в послевоенные годы.

Украсил торжество марш подразделений МЧС, управления внутренних дел и воспитанников кадетского училища.

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