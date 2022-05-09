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Праздничные мероприятия пройдут по всей стране

В Бресте основная локация, конечно, Брестская крепость-герой. На памятный митинг собираются десятки тысяч человек. На площади для церемоний пронесут героическое знамя Брестской крепости.

В Могилеве торжества начнутся на площади Славы с возложения. Услышим фронтовые песни, состоится танцевальный флешмоб. Ждет гостей и музей под открытым небом.

Начало мероприятиям в Витебске даст праздничное шествие и митинг у мемориала в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков. Концертные площадки развернутся во всех уголках города.

В Гродно на мемориальном комплексе "Курган Славы" в режиме нон-стоп будут выступать оркестры, артисты, детские и народные коллективы. Горожане увидят выставку военного обмундирования и оружия, работы ремесленников.

В праздничной афише Гомеля торжественное шествие и прохождение воинских подразделений, силовых структур и кадетских классов, а также гала-концерт и выставка военной техники. Ну и, конечно, кульминацией праздника по всей стране станет фейерверк.

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