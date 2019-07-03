Праздничные мероприятия сегодня пройдут во всех уголках страны

3 Июля белорусы отметят по традиции с размахом. Праздничные мероприятия пройдут во всех уголках страны. Наши корреспонденты уже ознакомились с программой.



На связь выходят регионы.

Рассказывает Андрей Ястребов. Буйничское ратное поле - символ героизма красноармейцев и горожан, которые в 1941 году 23 долгих дня сдерживали врага на подступах к Могилеву. Именно отсюда будет дан старт всем официальным мероприятиям дня. У мемориала соберутся сотни людей, чтобы поддержать акцию "Беларусь помнит" и почтить минутой молчания память павших за независимость страны героев Великой Отечественной. У каплицы лягут живые цветы. С этого момента в концертные и тематические площадки превратятся все парки города. В сквере имени Герцена развернется настоящий полевой кинотеатр, здесь же будут угощать гостей праздника солдатской кашей. На пешеходной улице Могилева выступят лучшие самодеятельные коллективы. Центральной сценой станет площадь Звезд. Большая программа для детей в парке "Подниколье". Танцевальный вечер под живой оркестр в парке 40-летия Победы у фонтанов. И, конечно, праздничный марш воинских частей Могилевского гарнизона на площади Славы. Он откроет большой праздничный концерт с участием легендарных "Песняров" и популярной группы NaviBand, который завершится салютом над Днепром и общереспубликанской акцией "Споем гимн вместе".







Рассказывает Анна Ковалева. Праздничный марафон в Гомеле сегодня продлится более 15 часов. Его программу готовили несколько недель. Итогом станут десятки различных площадок по всему городу. На них - художественные выставки, концерты, показы военных фильмов и экспозиции ретротехники. День начнется с громкого акцента - торжественного шествия по главной магистрали города. К колонне по традиции присоединятся ветераны, горожане и руководство региона. Здесь ожидается несколько десятков тысяч людей. Все они станут участниками акции "Беларусь помнит". Затем гуляния охватят весь город. Организаторы готовят открытие нового памятного знака, массу фотозон, спортивно-развлекательные площадки и даже караоке-программу "Лучшие песни о главном". Любителей милитари по традиции пригласят на выставку военной техники, самых маленьких жителей Гомеля - в детский городок. А на стадионе "Центральный" выступят Валерий Сюткин и группа "Тяни-Толкай".





