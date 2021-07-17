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Праздничные мероприятия в честь 80-летия "катюши" проходят в Орше

Первому залпу легендарной ракетной установки 80 лет. В июле 1941 года под Оршей "катюша" остановила врага на неделю. Выжившие после удара немецкие солдаты докладывали вермахту об "адской мясорубке", прозвав оружие "черной смертью". У деревни Пищалово на месте событий начала войны представители общественных объединений почтили минутой молчания героев, павших за независимость Беларуси.

Автопробег и митинг у мемориала "катюше"

Знаковое событие участники митинга отметили и автопробегом. Проехали по главным улицам Орши до мемориального комплекса в честь "катюши", где возложили цветы. Среди патриотов и гости из Электростали. В этом российском городе в годы войны собирали снаряды для знаменитой ракетной установки. На праздник привезли копию машины.



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Те снаряды, которые вы видите на нашей "катюше", - точные копии тех снарядов, которые делались во время войны. С собой привезли в качестве подарка в музей Орши еще один. По нашей просьбе этот же завод изготовил по чертежам. Планируется подписание договора о побратимстве
Игорь Комолов, председатель регионального отделения военно-технического общества в г. Электросталь (Россия)

Орша празднует 80-летие первого залпа "катюши"

Спорткомплекс "Олимпиец" в Орше сегодня стал одной большой интерактивной площадкой. Завершилось празднование флешмобом - исполнением знаменитой песни "Катюша".


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