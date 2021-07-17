Праздничные мероприятия в честь 80-летия "катюши" проходят в Орше

Те снаряды, которые вы видите на нашей "катюше", - точные копии тех снарядов, которые делались во время войны. С собой привезли в качестве подарка в музей Орши еще один. По нашей просьбе этот же завод изготовил по чертежам. Планируется подписание договора о побратимстве

Игорь Комолов, председатель регионального отделения военно-технического общества в г. Электросталь (Россия)