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Праздничные мероприятия в День Независимости будут проходить в режиме нон-стоп

Страна готовится отметить главный государственный праздник - День Независимости. Так, в столице праздничные мероприятия будут проходить в режиме нон-стоп. Еще накануне - "День вышиванки" у Дворца спорта и большой концерт "Васильковое небо" во Дворце Республики. А уже 3 Июля праздничные площадки развернутся во всех районах города. Центральным мероприятием станет парад войск.

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