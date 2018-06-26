Праздничные мероприятия в День Независимости будут проходить в режиме нон-стоп

Страна готовится отметить главный государственный праздник - День Независимости. Так, в столице праздничные мероприятия будут проходить в режиме нон-стоп. Еще накануне - "День вышиванки" у Дворца спорта и большой концерт "Васильковое небо" во Дворце Республики. А уже 3 Июля праздничные площадки развернутся во всех районах города. Центральным мероприятием станет парад войск.