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Мероприятия в Минской области стартовали с "Марафона дружбы" в Березинском районе
Беларусь готовится отметить День Победы. Праздничные мероприятия в Минской области сегодня стартовали с "Марафона дружбы" в Березинском районе. Патриотический проект объединил молодежь и волонтеров центрального региона и Брянской области России. Накануне 9 Мая участники встретятся с ветеранами и посетят памятные места, среди которых и Курган Славы. В программе также знакомство с промышленными предприятиями центрального региона.
Завтра делегация из Брянской области встретится с губернатором Центрального региона Анатолием Исаченко. А 9 Мая центром областных торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, станет город Жодино.
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