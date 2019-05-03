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Мероприятия в Минской области стартовали с "Марафона дружбы" в Березинском районе

Беларусь готовится отметить День Победы. Праздничные мероприятия в Минской области сегодня стартовали с "Марафона дружбы" в Березинском районе. Патриотический проект объединил молодежь и волонтеров центрального региона и Брянской области России. Накануне 9 Мая участники встретятся с ветеранами и посетят памятные места, среди которых и Курган Славы. В программе также знакомство с промышленными предприятиями центрального региона.

Завтра делегация из Брянской области встретится с губернатором Центрального региона Анатолием Исаченко. А 9 Мая центром областных торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, станет город Жодино.

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