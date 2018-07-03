Праздничный марафон в Гомеле открыло торжественное шествие по улице Советской. В колонне прошли трудовые коллективы, спортсмены, творческая молодежь и руководство региона. Почетное место - ветеранам. Новинка этого года - шествие превратили в передвижную презентацию. Участники парада оживили узнаваемые объекты промпредприятий, инсценировали рабочий процесс, отражая трудовые будни и праздники своих коллективов. Всего участниками парада стали 20 тысяч человек.

А в Витебске красочным событием Дня Независимости стал парад военной техники и праздничное шествие. Многотысячная колонна прошагала по центральной улице к площади Победы. Здесь у памятника в честь советских воинов состоялся митинг. Цветы сегодня возложили и к бюсту Героя Советского Союза Петра Машерова. Вечером на главной площади Витебска состоится большой праздничный концерт "За сильную и процветающую Беларусь". Здесь же тысячи жителей и гостей города споют гимн вместе.