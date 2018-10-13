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Праздничные поздравления принимают и мамы белорусских военных

С Днем матери своих самых близких и родных в эти дни поздравляют и военные по всей стране. Слова благодарности и любви звучат в соединениях и воинских частях Беларуси. В подразделениях организованы дни открытых дверей. Мамы бойцов могут ознакомиться с условиями службы своих сыновей и встретиться с командованием воинских частей. Для своих матерей военные подготовили подарки и организовали праздничные концерты.

Праздничный концерт накануне прошел и в Центральном Доме офицеров. Поздравления принимали Белорусская организация солдатских матерей, Ассоциация семей военнослужащих, погибших в Афганистане, "Память и долг", Фонд социальной защиты вдов и детей военнослужащих, которые погибли в локальных вооруженных конфликтах, "Долг".

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