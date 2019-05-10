Праздничные программы прошли во всех районах Минска

Семдесят четвертый победный май Минск встречает с теплотой и благодарностью. В день Великой Победы тысячи белорусов пришли к Вечному огню , чтобы почтить ветеранов и отдать дань памяти погибшим героям. В честь победителей стартовал и "Забег отважных" . Спортсмены-любители преодолевали водные преграды, штурмовали настоящие броневики. Праздничные программы прошли во всех районах города.

В историческом центре Минска - реконструкции военных времен и мастер-классы по танцам, а возле Дворца спорта - ярмарки, где можно было попробовать себя в роли гончара или отчеканить памятную монету. Празднования завершились большим концертом на площади Победы. Уже четвертый раз символически у Вечного огня звучали песни победного мая. Финальным аккордом в конце музыкальной программы небо над Минском раскрасил салют.

