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Праздничные программы прошли во всех районах Минска
Семдесят четвертый победный май Минск встречает с теплотой и благодарностью. В день Великой Победы тысячи белорусов пришли к Вечному огню, чтобы почтить ветеранов и отдать дань памяти погибшим героям. В честь победителей стартовал и "Забег отважных". Спортсмены-любители преодолевали водные преграды, штурмовали настоящие броневики. Праздничные программы прошли во всех районах города.
В историческом центре Минска - реконструкции военных времен и мастер-классы по танцам, а возле Дворца спорта - ярмарки, где можно было попробовать себя в роли гончара или отчеканить памятную монету. Празднования завершились большим концертом на площади Победы. Уже четвертый раз символически у Вечного огня звучали песни победного мая. Финальным аккордом в конце музыкальной программы небо над Минском раскрасил салют.
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