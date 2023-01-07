Праздничные службы прошли во всех храмах Беларуси

Великим праздником охвачены все православные храмы страны. И в маленьких деревушках, и в больших городах. С верой, надеждой и любовью - а еще с крепким морозцем и теплом сердец - белорусы встречают первый в году праздник церковного календаря. И это то самое объединяющее и вдохновляющее (как для всего народа, так и для каждого человека). Это то, что задает старт на новые победы - личные и общие.

Как прозвучало Рождество-2023, репортаж Натальи Бордиловской.

Христос родился в тиши. Поэтому праздник так трогательно звучит вдали от больших городов. Например, в Борисове восемь православных храмов, но местные жители Рождество Христово приходят отмечать сюда, на окраину. Здесь церковь, названная в честь Рождества, и здесь сегодня престольный праздник!

Рождество на этом месте отмечали еще в 19-м веке. После 30-е и 40-е минувшего столетия, перед которыми дом Божий не устоял. Возрождение после эпохи атеизма началось, как и повсюду, в 90-х. Отстраивались стены, оживали традиции. А название - Рождественское - вознесшейся куполами в небо церкви - дал первый Патриарший Экзарх Беларуси.





Филарет и рукоположил молодого священника из Барановичей Александра Вербило на духовное служение в Борисове. Почти четверть века настоятель вместе с прихожанами особо готовится к престольному празднику. Сын Божий родился в бедном вертепе. Но в честь его рождения каждый молитвенный дом сегодня должен быть украшен сугубо. Здесь, в Борисове, с отменным энтузиазмом предпразднично хлопочут юные. Учащиеся школ Борисова к Рождеству - с поделками, детвора из воскресной школы - с концертом.

А это уже канонические песнопения. И на Всенощную, и на утреннюю Божественную литургию Рождественский борисовский храм полон людей. Библейское событие планетарного масштаба - явление Христа - каждый приходит пережить лично. С надеждой на то, что лучшее божественное (доброта, милосердие, любовь) посетит и его, порою растерявшегося в суете и буднях, современного человека.

Сегодня, подобно евангельским пастухам, волхвам, мы все паломники. А каждая церковь - будто Вифлеемская пещера. Более 1,5 тыс. храмов и около 4,5 млн верующих - так выглядит крупнейшая религиозная православная конфессия Беларуси. Накануне верующих страны поздравил митрополит Минский и Заславский. Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин возглавил праздничную литургию Рождества Христова в Свято-Духовом соборе столицы.

Люди, стоящие в храмах плечом к плечу, в единой молитве - вот она, идеальная формула Года мира и созидания. Простая и понятная. Самая актуальная для Рождества под цифрой 2023. Развеять тревоги, личные и коллективные, и укрепиться, как общество и как страна, возможно, честным трудом, толокой и верой. Неформальной - не единожды в год, на праздник. А практикуя светлые истины каждый день и каждый час.