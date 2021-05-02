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Праздничные службы сегодня проходят во всех храмах страны
Рассказывает корреспондент Инна Пилевич.
Главные праздничные богослужения позади, но торжества в Минске, в Верхнем городе, сейчас в самом разгаре. В эти минуты верующие направляются в Свято-Духов кафедральный собор, чтобы поклониться Богу и зажечь лампадки от Благодатного огня от Гроба Господня. Он был доставлен в Минск накануне из Иерусалима.
Эта и другие традиции за несколько тысяч лет совсем не претерпели изменений. К примеру, это касается гастрономических акцентов праздника - традиционными угощениями являются куличи, творожные пасхи и яйца. Их верующие освящали накануне и сегодня весь день. И именно эта еда стала первой по завершении строгого поста. Каких еще традиций придерживаются православные, я поинтересовалась у прихожан, а также узнала больше о сути торжества у представителей духовенства.
Пасху называют главным христианским праздником, торжеством торжеств. Христиане верят в искупление человеческих грехов через смерть Иисуса и его последующее воскрешение, что дает каждому надежду на спасение. К этой минуте главные праздничные службы уже состоялись. В 17:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется великая пасхальная вечеря.
Завтра начинается Светлая седмица. Каждый день этой недели именуется Светлым. Приветствовать друг друга принято словами "Христос воскрес!", а в ответ - "Воистину воскрес!". В целом праздник продлится 40 дней. Вплоть до следующего православного торжества - Вознесения.
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