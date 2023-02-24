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Праздничные ярмарки к Масленице открываются в Минске. Называем адреса

Праздничные ярмарки к Масленице открываются в Минске. Называем адреса

Во всех районах белорусской столицы откроются ярмарки, приуроченные к празднованию Масленицы, сообщает корреспондент агентства "Минск-Новости".

Попробовать традиционные масленичные угощения в эти выходные можно будет во всех административных районах Минска, а самые масштабные гулянья ожидаются у Дворца спорта. Они стартуют 24 февраля.


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