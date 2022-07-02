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Праздничные ярмарки начнут свою работу в Минске 2 июля

Уже сегодня в Минске откроются праздничные ярмарки. Главная площадка развернется у Дворца спорта. Здесь будет работать более 30 точек питания. Посетители смогут попробовать шашлыки и блюда национальной кухни. Для отдыхающих горожан и гостей Минска обещают обеспечить достаточное количество и посадочных мест. Кроме того, свою продукцию здесь представят предприятия концерна "Беллегпром".

Также с учетом жаркой погоды будут представлены в широком ассортименте прохладительные напитки и мороженое. Отдельное внимание торговле на районных площадках. Здесь обслужить отдыхающих будут готовы свыше 180 предприятий.

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