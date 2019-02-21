Праздничный белорусский диктант провели в одной из школ Риги

Праздничныйдиктант провели сегодня и в одной из школ латвийской столицы. Белорусская основная школа Риги, кстати, носит почетное имя знаменитого белорусского песняра Янки Купалы. И все предметы преподаются исключительно на родном языке. Сегодня диктовку писали не только ученики, но и учителя, и даже дипломаты.