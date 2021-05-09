Праздничный фейерверк раскрасит небо Минска в 23:00

Финальным аккордом 9 Мая станет праздничный фейерверк. Он раскрасит небо Минска в 23:00. Организаторы обещают разнообразие цветов и форм огненного шоу. В столице залпы салюта дадут из 5 локаций. Красочные светомузыкальные представления ожидают и жителей областных центров.



