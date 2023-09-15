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Общество
Праздничное оформление белорусской столицы ко Дню народного единства
15.09.2023
16:09
Президент
Все
Президент ответил на вопросы журналистов
18 часов назад
Президент оценил обновленный стадион "Трактор" и парк имени 50-летия Великого Октября
18 часов назад
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
14.11.2024
13:50
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
14.11.2024
13:48
Политика
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Территориальные комиссии аккредитовали 593 национальных наблюдателя на выборах Президента Беларуси
24 часа назад
Минск и Астана разработали дорожную карту работы на 5 лет
14.11.2024
15:04
14 ноября в Беларуси большой законодательный день. Какие вопросы на повестке
14.11.2024
12:48
Ольга Чемоданова покинула президентскую гонку Беларуси
12.11.2024
19:29
Почему Сергей Бобриков решил больше не участвовать в электоральной кампании по выборам Президента
12.11.2024
16:38
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Утвержден график переноса рабочих дней в 2025 году
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У биткоина снова рекорд - криптовалюта стоит больше 90 тыс. долларов
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14.11.2024
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
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18:36
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18:35
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