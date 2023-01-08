3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новогодний утренник для белорусских детей и их родителей прошел в Каире
Новый год для маленьких белорусов и их родителей. В Каире под эгидой нашего Посольства в Египте и в активном взаимодействии с местной диаспорой впервые провели праздничный новогодний утренник для белорусских детей и их родителей, проживающих в этой арабской стране. В празднике приняли участие более 60 человек.
С поздравительным словом перед участниками выступил посол нашей страны в Египте Сергей Терентьев. А для маленьких гостей были подготовлены приятные новогодние подарки от белорусских производителей и организована красочная новогодняя программа.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все