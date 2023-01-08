Новогодний утренник для белорусских детей и их родителей прошел в Каире

Новый год для маленьких белорусов и их родителей. В Каире под эгидой нашего Посольства в Египте и в активном взаимодействии с местной диаспорой впервые провели праздничный новогодний утренник для белорусских детей и их родителей, проживающих в этой арабской стране. В празднике приняли участие более 60 человек.