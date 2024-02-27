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Праздничный парад к 80-летию освобождения Беларуси пройдет в Минске в День Независимости
В Минске 3 Июля - в День Независимости - пройдет праздничный парад. Он состоится у стелы "Минск - город-герой". Предложение о его проведении поддержал Президент Александр Лукашенко.
Об этом стало известно сегодня на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, сейчас важна качественная подготовка к торжествам и свежие комплексные решения.
На первом заседании мы договорились подойти нестандартно, творчески к оформлению улиц и проспектов города Минска, особенно тех, названия которых связаны с этими памятными датами. Кроме того, надо определиться по приглашению иностранных гостей и делегаций для участия в торжественных мероприятиях, а также привлечении молодежи к организации и участию в праздничных мероприятиях.
В праздничном убранстве белорусская столица будет уже с 1 мая и до знаменательной даты - 80-летия освобождения Беларуси. Столичные власти уверены, что Минск станет эталоном проведения торжеств.
Столица должна олицетворять собой именно ту атмосферу, которая происходила 80 лет назад, когда победители пришли в город. И чтобы выразить эту атмосферу, мы подготовили очень много различных масштабных мероприятий, которые будут проходить в городе. Мы будем оформлять все знаковые места. Это и площадь Победы, и Октябрьская площадь, проспект Победителей, проспект Независимости, которые должны стать украшением нашего города.
9 белорусских городов будут награждены вымпелом "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны" - соответствующий указ подписал Президент. Среди них Барановичи, Дзержинск, Дятлово, Калинковичи, Любань, Осиповичи, Чаусы, а также городские поселки Оболь и Освея.
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