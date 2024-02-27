Праздничный парад к 80-летию освобождения Беларуси пройдет в Минске в День Независимости

Столица должна олицетворять собой именно ту атмосферу, которая происходила 80 лет назад, когда победители пришли в город. И чтобы выразить эту атмосферу, мы подготовили очень много различных масштабных мероприятий, которые будут проходить в городе. Мы будем оформлять все знаковые места. Это и площадь Победы, и Октябрьская площадь, проспект Победителей, проспект Независимости, которые должны стать украшением нашего города.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома