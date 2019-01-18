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Праздничный почтовый блок выпущен ко Дню спасателя

Также изготовлен специальный конверт и штемпель памятного гашения. В основе дизайна проекта - эмблема МЧС Беларуси. Такой подарок получило ведомство к своему 20-летнему юбилею от Минсвязи и информатизации. Ответным подарком со стороны спасательного ведомства стала памятная медаль.

Также сегодня в МЧС чествовали победителей республиканских конкурсов профессионального мастерства среди спасателей. Вечером во Дворце Республики пройдет праздничный концерт.

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