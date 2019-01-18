Праздничный почтовый блок выпущен ко Дню спасателя

Также изготовлен специальный конверт и штемпель памятного гашения. В основе дизайна проекта - эмблема МЧС Беларуси. Такой подарок получило ведомство к своему 20-летнему юбилею от Минсвязи и информатизации. Ответным подарком со стороны спасательного ведомства стала памятная медаль.

