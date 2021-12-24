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Праздничный режим работы метро
В связи с рождественскими и новогодними праздниками изменился график работы метро. 31 декабря и 6 января курсировать поезда будут по расписанию пятницы. В эти же выходные, а также1, 2, 7, 8 и 9 января - воскресный режим движения. При этом в новогоднюю ночь столичная подземка будет работать до 4 утра. Ночной интервал на синей и красной ветках составит 6 минут. По Зеленолужской линии - 10.
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