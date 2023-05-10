ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Праздничный салют озарил стены Брестской крепости

Яркий салют озарил стены Брестской крепости. Праздничные залпы в цитадели - красивая патриотическая традиция.

Так в городе отдают дань памяти героям, ведь именно в крепости в июне 1941-го шли жестокие бои. Враг рассчитывал захватить крепость всего за несколько часов, но защитники продержались около месяца.

Посмотреть на салют в честь 9 Мая пришли тысячи людей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все