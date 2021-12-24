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Праздничный утренник в новой школе № 4 в Столбцах
С приближением Рождества и Нового года юные жители Минской области все больше погружаются в атмосферу добра и волшебства! Праздничные утренники проходят в каждом регионе. Свою первую новогоднюю елку украсили и в средней школе № 4 в Столбцах. Учреждение образования, которое открыли в сентябре, сегодня посетил губернатор центрального региона Александр Турчин. В компании с первоклассниками (а только их около сотни) руководителю области показали сказочное шоу. Его подготовили ученики старших классов. По традиции не обошлось без сладких подарков. А для юных артистов подготовили большой торт. По словам учителей и учеников, само новое здание столбцовской школы на 720 мест - это главный подарок всему городу. Оно находится в новом микрорайоне райцентра.
В новой школе в Столбцах есть два спортивных зала (в одном из которых установят скалодром) и бассейн. Тренажерный зал, STEM-класс и много других возможностей для образования и развития.
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