Праздничный выпуск "Добрай раніцы, Беларусь!" 31 декабря будет вещать из Дворца Независимости

Да, ведь когда-то Президент говорил о том, что Дворец Независимости - это не только место где он работает, где проходят встречи важные. Это все-таки место, которое принадлежит в том числе и всем нам, гражданам Республики Беларусь. И это тоже основная идея.

Сценарий был написан нашим редактором. Вот здесь у нас 15 листов сценария, достаточно объемный, большие подводки. Мы сделаем акцент, конечно, на самых красивых деталях, залах. На самом деле дворец достаточно мощный, он поражает своей красотой, монументальностью. И здесь по ощущениям действительно очень, я бы сказала, тепло.