3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Праздничный выпуск "Добрай раніцы, Беларусь!" 31 декабря будет вещать из Дворца Независимости
На большом выезде поздравит свою аудиторию с Новым годом шоу "Добрай раніцы, Беларусь!". Самый бодрый проект телевидения будет вещать из интерьеров Дворца Независимости. Повод сменить декорации весомый - команда "Добрай раніцы, Беларусь!" перешагнула 25-летний рубеж. Символ нашей государственности доступен для каждого белоруса. С начала сезона его посетили более 5 тысяч гостей. 31 декабря ждем ликбез по дворцовому этикету от команды "Добрай раніцы, Беларусь!".
Новогодними спойлерами праздничного эфира поделилась Дарья Тарасова.
Из студии "600 метров" в декорации Дворца Независимости. Вместо софитов хрустальная иллюминация от лидского "каскада", а тело павильона - площади монументального символа белорусской государственности. В масштабе это сразу 20 интерьеров, в которых пишется новейшая история страны. Переформатируются в съемочные локации "Добрай раніцы!" не только свидетели инаугурации Президента, вручения госнаград и рукопожатия "нормандской четверки", сменить профиль на время тематического эфира готовы и лица утреннего шоу, экскурсионный маршрут для многомиллионной аудитории построили ведущие.
Уже два телесезона команда ДРБ снимает тематические выпуски на натуре. Смену геолокаций в этом году зафиналят Эверестом, не покорившимся ни одному утреннему шоу. Леди, которые творят магию утра, лично ангажируют зрителя в турпоход не выходя из дома. И в этом маршруте сложилось всё: монументальный символ суверенитета - ювелирная работа от белорусов и из белорусского.
Ольга Шлягер, шеф-редактор программы "Добрай раніцы, Беларусь!":
Мы, значит, немножко разбавим, внесем неофициальные ноты и покажем, может быть, даже с иной стороны такой дворец. С первых шагов, когда только заходишь еще с улицы, какое-то особое чувство, какая-то особая аура и атмосфера. Здесь это все надо видеть. Боюсь, что мы всего не сможем показать и рассказать, здесь нужно обязательно побывать.
Одна из остановок - универсальный зал, спроектированный по канонам амфитеатра в сатиново-голубых интонациях, он принимает прямые телетрансляции. Так что ведущие как дома. Правда, если культурный обозреватель АТН Нина Можейко здесь гость частый, для Ольги Венской - это дворцовый дебют.
Телеведущие Белтелерадиокомпании Нина Можейко и Ольга Венская делятся впечатлениями.
Оля: Все самое-самое - это здесь. Восхищаешься бесконечно из комнаты в комнату.
Нина: Вообще все, что касается Дворца Независимости, с приставкой самое, самое белорусское, самое лучшее, самое большое. Самый большой, кстати, стол в Беларуси тоже находится здесь, в зале переговоров неподалеку.
Оля: А еще я подумала, как здорово было бы современным школьникам изучать историю нашей страны, приходя сюда буквально на уроки со своими учителями, изучать историю независимости своего государства.
Нина: Об этом мы и толкуем, что Дворец Независимости - это не только для учителей, дипломатов и людей, которые по долгу службы должны здесь бывать, это для нас, это для белорусов.
Магия монтажа и к новогоднему эфиру присоединяется еще один теледуэт. Фиксировать картинку помогает передвижная телевизионная станция. Анна Квилория и Марианна Муренкова проинтервьюируют гостей шоу в зимнем оазисе Дворца Независимости. Зеленые декорации от сотрудников Центрального ботанического сада, аллегорические композиции наших Немана и Припяти и фонтан, облицованный гранитом - в таких интерьерах подведут итоги уходящего сезона 2022. Озвучат лица медиахолдинга и какие амбициозные планы из плоскости мечтаний перешли в реальную.
Марианна Муренкова, телеведущая Белтелерадиокомпании:
На самом деле, когда мы это придумали, это было в разряде мечтаний, мы даже не думали, что это осуществится, но в нашей стране все возможно. Народная передача вещает из Дворца Независимости, мне кажется, мы становимся еще ближе к людям.
Да, ведь когда-то Президент говорил о том, что Дворец Независимости - это не только место где он работает, где проходят встречи важные. Это все-таки место, которое принадлежит в том числе и всем нам, гражданам Республики Беларусь. И это тоже основная идея.
Инна Станиславчик, режиссер Белтелерадиокомпании:
Сценарий был написан нашим редактором. Вот здесь у нас 15 листов сценария, достаточно объемный, большие подводки. Мы сделаем акцент, конечно, на самых красивых деталях, залах. На самом деле дворец достаточно мощный, он поражает своей красотой, монументальностью. И здесь по ощущениям действительно очень, я бы сказала, тепло.
Закольцуют дворцовое повествование Екатерина Антонова и Татьяна Матусевич. Заряжать мажорным настроением на грядущий 2023-й впервые будут не в прямом эфире, а в записи. И это тоже челлендж для ведущих. Правда, есть свои бонусы. Раз в год камертоны положительных эмоций могут позволить себе "проспать". Новогодний выпуск на ваших экранах уже завтра в 21:10.
Татьяна Матусевич, телеведущая Белтелерадиокомпании: Мне три локации основные здесь нравятся, запомнились. Это, конечно, зал приемов, многие называют его холл. Но мне кажется, это неправильно. Потому что таких масштабов холл, я не знаю, где еще бывает. Зимний сад тоже потрясающей красоты, место со своей какой-то такой душевной атмосферой и зал наград. Хочется туда вернуться по хорошему поводу.
Екатерина Антонова, телеведущая Белтелерадиокомпании:
Съемки во дворце - тот случай, когда начинка утреннего шоу звучит в унисон с мотивом самого символа государственности. Рубрика "Любить свое", рейтинги с пометкой "высоко", а с ними и любовь аудитории, которая вот уже четверть века просыпается вместе с "Добрай раніцай, Беларусь!", подтверждают, что приправить площадку, на которой пишется история суверенной Беларуси, щепоткой утреннего позитива - это лучший сюжетный поворот под занавес года.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов