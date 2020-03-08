Праздничный забег BeautyRun прошел в Минске

По-особенному 8 Марта отметили 5 тысяч женщин в центре белорусской столицы. Для этого специально перекрывали проспект Независимости. По уточненным данным, в BeautyRun приняли участие красавицы из 9 стран или 110 городов. Множество улыбок и ярких эмоций получили сами участницы, а также те, кто пришел поддержать девушек. На дистанцию выходили как по одиночке, так и большими компаниями. Абсолютно все женщины получили памятные медали, а также цветы. Победителей забегов на 2 и 5 километров наградили ценными призами.



