"Праздник первого звонка" - уникальная фотовыставка открылась в Нацбиблиотеке

В Национальной библиотеке Беларуси стартовала фотовыставка "Праздник первого звонка". Экспозиция посвящена Дню знаний и Году белорусской женщины. Основа проекта - личные архивы сотрудников учреждения. В экспозиции представлены как исторические черно-белые снимки, так и современные цветные кадры.

Анна Юхновец, ведущий методист Национальной библиотеки Беларуси:

"Я занималась созданием концепции этой выставки и собирала архивные материалы у сотрудников Национальной библиотеки. Мы предложили коллегам поучаствовать в проекте и поделиться своими школьными историями. Особый акцент сделали на женской теме, поскольку нынешний год объявлен Годом женщины. Наша экспозиция может пополниться и в будущем: все, кто уже передал свои памятные вещи и фотографии, были приятно удивлены результатом. Каждому из нас очень приятно вспомнить себя в прошлые годы".

Отдельный тематический блок посвящен роли женщин в образовании: мамам, бабушкам и педагогам.