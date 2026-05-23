3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
Праздник расставания с детством: тысячи выпускников на "Минск-Арене" прощаются со школой
По всей Беларуси прозвенели последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов. Со своими альма-матер прощаются 58 тыс. одиннадцатиклассников.
В 2026 году праздничные мероприятия прошли в традиционном формате в учреждениях образования, после возложение цветов к памятным местам страны. Подготовили для ребят и яркую музыкальную программу. Уже пятый год подряд в "Минск-Арене" проходит городской праздник "Последний звонок".
Концепция мероприятия сфокусирована на пиратах Минского моря. Главным пиратом является Владимир Богдан. На сцену выйдут более 500 артистов, которые споют самые заветные сердцу песни.
Яркое музыкальное шоу началось ровно в 17:00, а завершится ближе к 20:00. У ребят будет возможность танцевать под любимые песни, в том числе с хедлайнером - Лешей Свиком. Он известен меланхоличными песнями о любви, поэтому, возможно, будет очень много медленных танцев и признаний в любви. Ведь первая любовь, она же школьная, запоминается на всю жизнь.
На "Минск-Арене" собрались определенно лучшие - обладатели золотых медалей, спортсмены, победители творческих конкурсов.
Фото sb.by