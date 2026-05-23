Праздник расставания с детством: тысячи выпускников на "Минск-Арене" прощаются со школой

В 2026 году праздничные мероприятия прошли в традиционном формате в учреждениях образования, после возложение цветов к памятным местам страны. Подготовили для ребят и яркую музыкальную программу. Уже пятый год подряд в "Минск-Арене" проходит городской праздник "Последний звонок".

Яркое музыкальное шоу началось ровно в 17:00, а завершится ближе к 20:00. У ребят будет возможность танцевать под любимые песни, в том числе с хедлайнером - Лешей Свиком. Он известен меланхоличными песнями о любви, поэтому, возможно, будет очень много медленных танцев и признаний в любви. Ведь первая любовь, она же школьная, запоминается на всю жизнь.