3.66 BYN
3.04 BYN
3.45 BYN
Праздник СМИ. Министерство культуры наградило выдающихся журналистов, в их числе и сотрудники БТ
5 мая в Беларуси отмечается День печати, а 7 мая - профессиональный праздник работников телевидения и радио.
По давней традиции представителей белорусских средств массовой информации поздравляют от имени Министерства культуры.
5 мая на площадке Минского государственного художественного колледжа имени Глебова прошла встреча представителей ведущих СМИ с министром культуры Беларуси. Состоялся живой диалог между журналистами и Русланом Чернецким, обсуждались вопросы взаимодействия.
Министр в лице собравшихся поздравил всех журналистов с профессиональными праздниками и отметил именными благодарностями наиболее выдающихся представителей сферы.
Среди награжденных и сотрудники Белтелерадиокомпании: главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 3" Наталья Маринова, исполнительный продюсер телеканала "Беларусь 3" Анна Пантелеева и специальный корреспондент "Первого информационного" Наталья Бордиловская.
Своеобразный подарок журналистам подготовил и колледж имени Глебова - знакомство с новым зданием учебного заведения. В ходе экскурсии гости смогли увидеть аудитории, в которых занимаются юные таланты, а также выставочные площадки, где представлены их работы.