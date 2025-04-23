Праздник СМИ. Министерство культуры наградило выдающихся журналистов, в их числе и сотрудники БТ

5 мая в Беларуси отмечается День печати, а 7 мая - профессиональный праздник работников телевидения и радио.

По давней традиции представителей белорусских средств массовой информации поздравляют от имени Министерства культуры.

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5 мая на площадке Минского государственного художественного колледжа имени Глебова прошла встреча представителей ведущих СМИ с министром культуры Беларуси. Состоялся живой диалог между журналистами и Русланом Чернецким, обсуждались вопросы взаимодействия.

Министр в лице собравшихся поздравил всех журналистов с профессиональными праздниками и отметил именными благодарностями наиболее выдающихся представителей сферы.

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Среди награжденных и сотрудники Белтелерадиокомпании: главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 3" Наталья Маринова, исполнительный продюсер телеканала "Беларусь 3" Анна Пантелеева и специальный корреспондент "Первого информационного" Наталья Бордиловская.