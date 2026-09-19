Праздник спорта, музыки и энергии: Республиканская универсиада стартовала в Минске

19 сентября в Минске проходит большой спортивно-молодежный праздник. Республиканская универсиада собрала представителей учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования со всех уголков Беларуси.

У Дворца спорта состоялось торжественное открытие мероприятия

В программе заезд по Свислочи на драгонботах и легкоатлетический забег.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси: "Шикарное открытие студенческой Универсиады и Спартакиады. Командная работа, где слаженные движения должны быть все вместе, это сплачивает".

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Здорово, что такой вид спорта как гребля становится массовым. Мне кажется, что пример наших олимпийских чемпионов стал в правильном смысле заразительным".

О том, какая атмосфера царит на площадке у Дворца спорта, см. видео.