Праздник спорта, музыки и энергии: Республиканская универсиада стартовала в Минске
19 сентября в Минске проходит большой спортивно-молодежный праздник. Республиканская универсиада собрала представителей учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования со всех уголков Беларуси.
У Дворца спорта состоялось торжественное открытие мероприятия
В программе заезд по Свислочи на драгонботах и легкоатлетический забег.
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси: "Шикарное открытие студенческой Универсиады и Спартакиады. Командная работа, где слаженные движения должны быть все вместе, это сплачивает".
Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Здорово, что такой вид спорта как гребля становится массовым. Мне кажется, что пример наших олимпийских чемпионов стал в правильном смысле заразительным".
О том, какая атмосфера царит на площадке у Дворца спорта, см. видео.