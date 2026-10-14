Праздник величайшей любви: в храмах Беларуси проходят богослужения на Покров

День матери в Беларуси традиционно совпадает с великим православным праздником - Покровом Пресвятой Богородицы.

Во всех храмах Беларуси с раннего утра люди собираются на торжественное богослужение, совместно молитвенно почтить Богоматерь и попросить ее защиты.

С утра началась праздничная литургия и в одном из Покровских храмов Минской области.

В Покровском храме в Озерицкой Слободе началось праздничное богослужение. Есть две особенности, которые касаются именно этого храма. Во-первых, праздничную литургию здесь возглавит правящий архиерей Борисовской епархии, епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий. Он впервые в этом храме. А во-вторых, Покровское богослужение в этой локации проходит впервые.

Сам храм древний - он известен с XVIII века. Из-за исторических пертурбаций XX век был очень неспокойным, в нем процветал атеизм, поэтому храм был разрушен. Только в 2000 году началось его восстановление.

До этого момента люди молились в нижнем приделе храма, а сейчас Покровский праздник проходит в верхнем приделе. Алтарь открыт, но еще он без царских врат - все это нужно будет дорабатывать. Но главное, что присутствует атмосфера - теплая, семейная, праздничная.

Иерей Иоанн Ясюкевич, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы:

"Праздник Покрова Пресвятой Богородицы - это праздник величайшей любви Бога к человеку. Это величайший праздник помощи и заступничества Пресвятой Богородицы. Но человеку нужно сделать первый шаг навстречу Богу. Какой это будет шаг? Или помощь другому человеку, или молитва, разговор, общение со своим Творцом. Вот когда человек сделает этот первый шаг, Покров и защита Божия входит в жизнь каждого человека. В сегодняшний день поздравляю всех с этим великим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю всем крепкого здоровья, доброго расположения духа и помощи Божией во всех делах".

Покров Пресвятой Богородицы - один из самых известных и любимых праздников в народе. Существовало издавна поверье, что незамужние девушки спешили на Покров в храм, чтобы помолиться Богородице и попросить у нее суженого.

Не случайно именно 14 октября стал официальным праздником всех матерей - День матери. Этот день подчеркивает ценность семьи, любви, отношений между мужчиной и женщиной, рождения детей, материнства - все самое важное, что есть в жизни.