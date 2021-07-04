Праздник 3 Июля объединил сотни белорусов по всей стране

В каждом уголке вспоминали подвиг победителей, говорили слова благодарности ветеранам, пели и танцевали, везде звучал смех наших детей. Праздничные мероприятия прошли более чем в 300 местах по всей стране и без чрезвычайных происшествий, отметили в МВД.

В Могилеве погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и большим митингом у мемориала "Буйничское поле". В 1941 город 23 дня сдерживал врага. События тех лет воссоздали реконструкторы.

В Бресте главные торжества по традиции состоялись в легендарной цитадели. Именно здесь проходилисамые жестокие бои за крепость, были сделаны первые шаги к победеи независимости.











В Гомеле праздничное шествие объединило 7 тысяч человек. В колонне по главной магистрали прошли все поколения.Участники возложили цветы к братскому захоронению у Вечного огня. Жителей и гостей ждали мастер-классы ремесел, ретровыставки, спортивные состязания и флешмобы.

Кульминационной точкой празднования стала площадь Государственного флага. Исполнение белорусского гимна было под залпы фейерверка.

Сегодня я присоединилась к акции «Споем гимн вместе». Я почувствовала ту атмосферу единства и дружества нашей страны. Очень приятно находиться на таких мероприятиях. Ведь ты видишь, какие гомельчане дружные и приветливые люди. Сегодня был замечательный фейерверк. Было приятно смотреть, как удивляются детишки и даже взрослые. Полина Кушнеренко, участница акции "Споем гимн вместе"



День Независимости в Гродно

В одну большую праздничную площадку превратилось и Гродно. Торжества начались с церемонии возложения цветов к памятнику воинам и партизанам в городском парке. Концерты в режиме нон-стоп на главной сцене города. А еще ремесленники, уличные музыканты, классическая музыка на балконе, а также интерактивная локация "Остров безопасности", откуда можно было совершить обзорную экскурсию по городу на электробусе.









Вечером сотни горожан собрались на центральной площади города, чтобы в унисон исполнить известные каждому строки: "Мы, белорусы - мирные люди".

А ровно в 23:00 небо над Гродно озарилось праздничным салютом. В этом году фейерверк можно было наблюдать с любой точки города.

Присоединились к главному дню страны и в Витебске. Горожане возложили цветы к Вечному огню на площади Победы и почтили память Петра Машерова. Затем праздник зашумел и в парках.

