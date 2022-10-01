Праздник "Дажынкі" отмечает Гродненская область - в Большой Берестовице наградили героев жатвы

Хлеборобов региона с успешным завершением уборочной кампании поздравил глава государства Александр Лукашенко. Благодаря таким людям, как вы, добросовестным, ответственным, хозяйственным, регион по праву является одним из признанных лидеров по ключевым показателям сельскохозяйственного производства в стране и продолжает динамично развиваться, - говорится в поздравлении.

Столицей областного фестиваля стал райцентр Большая Берестовица. Здесь разместились десятки площадок с подворьями, работал Город мастеров и традиционный кирмаш. Главными героями торжеств, конечно же, стали хлеборобы, которые собрали в этом году рекордный урожай - больше 1,5 миллиона тонн зерна. Подарки, цветы, слова благодарности звучали в адрес агрономов, механизаторов, комбайнеров - всех тех, кто своим трудом внес весомый вклад в продовольственную безопасность страны. Репортаж Юрия Карнеловича.

С песнями, плясками и веселым настроением Гродненская область встречает главный праздник хлеборобов "Дажынкі". В этом году столицей фестиваля стал райцентр Большая Берестовица. Сюда съехались аграрии из всех районов и организовали свои подворья. На каждом гостей встречали по традиции хлебосольно. На Вороновском, к примеру, угощали блюдами из кукурузы.

Рекордные урожаи - это уже традиция для гродненских аграриев. А нынешняя уборочная кампания - особый повод для гордости.





В 2022 году каравай Гродненской области оказался действительно весомым. Аграрии намолотили более 1,5 миллиона тонн зерна. Урожайность самая высокая в республике, около 50 ц/га.

Строгое соблюдение всех агрономических технологий - главная составляющая нынешнего успеха. На высокий результат аграрии работали на протяжении всего сельскохозяйственного года.

Высокая культура земледелия, оптимальные сроки сева высокоурожайными сортами. При хорошей подготовке почвы с внесением всего комплекса удобрений. Это азот, фосфор, калий - все было внесено в оптимальных дозах. Виталий Ненартович, главный агроном КСУП "Больтишки"

В результате в отдельных хозяйствах собрали урожай больше 100 ц/га.

Заслуги гродненских аграриев отметил и глава государства. Во время уборочной кампании Президент всегда находил время для того, чтобы лично приехать в хозяйства и поблагодарить людей за работу.

За рекордными цифрами стоят конкретные люди. Молодежный экипаж Андрея Мешко из хозяйства "Гудевичи" - один из лучших в регионе. Для молодого механизатора это всего шестая уборочная. Результат почти в три тысячи тонн в начале жатвы казался недосягаемым. Помогла слаженная команда профессионалов.





Водитель сельхозпредприятия "Черлена" Юрий Уланович на своем МАЗе перевез больше пяти тысяч тонн зерна. И это лучший результат в области.

Урожай был хороший. И как бы все так сложилось хорошо. Техника меня не подвела, она новая, год еще ей только. Мне дали новый МАЗ, было приятно работать на нем. Юрий Уланович, водитель ОАО "Черлена"

Сегодня в Большой Берестовице наградили десятки героев жатвы. Агрономы, механизаторы, водители - все они работали на общий результат, обеспечивали продовольственную безопасность страны.

Мы подводим итоги, чествуем людей, которые день и ночь убирали хлеб, обеспечивая продовольственную безопасность. Сегодня мы скажем спасибо и людям в погонах, которые рядом вместе с нашими аграриями на полях так же убирали хлеб, обеспечивали пожарную безопасность. Кто-то из военных в свободное время сел за комбайны и машины. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Здесь самые высокие темпы сельскохозяйственного производства и урожайность высокая. Люди как-то по-особому относятся к технике возделывания, земледелию в целом. Мы рады, что праздник удался. Здесь люди умеют как напряженно трудиться на земле, так и отдыхать. Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Праздник хлеборобов - это радость и для жителей райцентра. К фестивалю здесь провели масштабную реконструкцию.