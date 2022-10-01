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Праздник "Дажынкі" отмечает Гродненская область - в Большой Берестовице наградили героев жатвы
Хлеборобов региона с успешным завершением уборочной кампании поздравил глава государства Александр Лукашенко. Благодаря таким людям, как вы, добросовестным, ответственным, хозяйственным, регион по праву является одним из признанных лидеров по ключевым показателям сельскохозяйственного производства в стране и продолжает динамично развиваться, - говорится в поздравлении.
Столицей областного фестиваля стал райцентр Большая Берестовица. Здесь разместились десятки площадок с подворьями, работал Город мастеров и традиционный кирмаш. Главными героями торжеств, конечно же, стали хлеборобы, которые собрали в этом году рекордный урожай - больше 1,5 миллиона тонн зерна. Подарки, цветы, слова благодарности звучали в адрес агрономов, механизаторов, комбайнеров - всех тех, кто своим трудом внес весомый вклад в продовольственную безопасность страны. Репортаж Юрия Карнеловича.
С песнями, плясками и веселым настроением Гродненская область встречает главный праздник хлеборобов "Дажынкі". В этом году столицей фестиваля стал райцентр Большая Берестовица. Сюда съехались аграрии из всех районов и организовали свои подворья. На каждом гостей встречали по традиции хлебосольно. На Вороновском, к примеру, угощали блюдами из кукурузы.
Рекордные урожаи - это уже традиция для гродненских аграриев. А нынешняя уборочная кампания - особый повод для гордости.
В 2022 году каравай Гродненской области оказался действительно весомым. Аграрии намолотили более 1,5 миллиона тонн зерна. Урожайность самая высокая в республике, около 50 ц/га.
Строгое соблюдение всех агрономических технологий - главная составляющая нынешнего успеха. На высокий результат аграрии работали на протяжении всего сельскохозяйственного года.
Высокая культура земледелия, оптимальные сроки сева высокоурожайными сортами. При хорошей подготовке почвы с внесением всего комплекса удобрений. Это азот, фосфор, калий - все было внесено в оптимальных дозах.
В результате в отдельных хозяйствах собрали урожай больше 100 ц/га.
Заслуги гродненских аграриев отметил и глава государства. Во время уборочной кампании Президент всегда находил время для того, чтобы лично приехать в хозяйства и поблагодарить людей за работу.
За рекордными цифрами стоят конкретные люди. Молодежный экипаж Андрея Мешко из хозяйства "Гудевичи" - один из лучших в регионе. Для молодого механизатора это всего шестая уборочная. Результат почти в три тысячи тонн в начале жатвы казался недосягаемым. Помогла слаженная команда профессионалов.
Водитель сельхозпредприятия "Черлена" Юрий Уланович на своем МАЗе перевез больше пяти тысяч тонн зерна. И это лучший результат в области.
Урожай был хороший. И как бы все так сложилось хорошо. Техника меня не подвела, она новая, год еще ей только. Мне дали новый МАЗ, было приятно работать на нем.
Сегодня в Большой Берестовице наградили десятки героев жатвы. Агрономы, механизаторы, водители - все они работали на общий результат, обеспечивали продовольственную безопасность страны.
Мы подводим итоги, чествуем людей, которые день и ночь убирали хлеб, обеспечивая продовольственную безопасность. Сегодня мы скажем спасибо и людям в погонах, которые рядом вместе с нашими аграриями на полях так же убирали хлеб, обеспечивали пожарную безопасность. Кто-то из военных в свободное время сел за комбайны и машины.
Здесь самые высокие темпы сельскохозяйственного производства и урожайность высокая. Люди как-то по-особому относятся к технике возделывания, земледелию в целом. Мы рады, что праздник удался. Здесь люди умеют как напряженно трудиться на земле, так и отдыхать.
Праздник хлеборобов - это радость и для жителей райцентра. К фестивалю здесь провели масштабную реконструкцию.
Праздновать в Большой Берестовице сегодня будут до позднего вечера. Концертные программы проходят сразу на нескольких площадках.
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