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Праздник для детей во Дворце детей и молодежи в Минске

К щедрому новогоднему марафону присоединяется и столица. В эти минуты в минском Дворце детей и молодежи торжественно начинают благотворительную акцию "Наши дети". В мраморный зал приглашены 70 детей - воспитанники детских домов иинтернатов, многодетные семьи, а также одаренные ученики, победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Для них в программе снежная феерия, танцевальный батл, встреча с Дедом Морозом, который по традиции всем гостям вручит подарки.

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