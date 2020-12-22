Праздник для детей во время акции "Безопасный Новый год!"

О новогодних чудесах для маленьких пациентов. Во время благотворительной акции "Безопасный Новый год!" спасатели Солигорска оригинальным образом поздравили детей, которые в предновогодний период оказались в больнице на стационарном лечении. В образе Дедов Морозов сотрудники МЧС спустились с крыши в больничные палаты, чтобы вручить маленьким пациентам новогодние подарки. Такие добрые волшебники не только создали праздничное настроение, но и поделились знаниями о безопасном поведении во время рождественских и новогодних праздников.



