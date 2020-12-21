Праздник для маленьких пациентов детского онкологического центра

В настоящую зимнюю сказку накануне попали пациенты детского онкологического центра в Боровлянах. Хорошее настроение ребятам дарили добрый Дед Мороз и его друзья,ведь для этих деток положительные эмоции - одна из главных составляющих будущей победы над болезнью.



Все мальчики и девочки получили сладкие новогодние подарки.



