ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Праздник для маленьких пациентов детского онкологического центра

В настоящую зимнюю сказку накануне попали пациенты детского онкологического центра в Боровлянах. Хорошее настроение ребятам дарили добрый Дед Мороз и его друзья,ведь для этих деток положительные эмоции - одна из главных составляющих будущей победы над болезнью.

Все мальчики и девочки получили сладкие новогодние подарки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все