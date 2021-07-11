Праздник дружбы и единства. Александрия вновь собрала друзей





Праздник дружбы и единства. Александрия собрала друзей! Не повлияла пандемия, приехали гости из России и Украины. А вот что привезли? Чем удивлял фестиваль своего искушенного земляка? И кто решилпроверить на крепость рукопожатие нашего Президента?

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Анастасии Бенедисюк.

То, что объединяет и сопровождает на всем жизненном пути. С ним и в мир, и в пир.

Небольшого агрогородка, который уже в 12-й раз собирает друзей.

Десятки, сотни рушников. Все уникальны - ручная работа. Здесь говорят: одна мастерица не может повторить дважды свою же вышивку. Хотя, безусловно, эти узоры (их называют обрядовыми оберегами) - наше наследие. От предков. Верили: охраняют от злых духов, помогают с домашним хозяйством, на охоте и в поле. Стежок за стежком наши бабушки вышивкой кодировали будущее!

Этнографы говорят: "рушник" - не от слова "руки". Корень "руш" - рушить, рвать, ломать. Но только в контексте ткани. Славянским народам точно не надо доказывать: ломать - не строить! Поэтому ни эпидобстановка, ни закрытое небо, ни любые другие распри не повлияли на географию участников. От Украины, например, приехалиЧерниговская и Ивано-Франковская области.

Беларусь, Россия, Украина. Место встречи - Александрия

Это уже Россия - Тула, Псков, Дагестан, Югра. С десяток регионов привезли в Александрию свои изделия. Вот с Камчатки - добирались несколько дней. От них изделия из кожи, кости, бисера и травы. И это все вместилось в ручную кладь.

Беларусь, Россия, Украина - нас объединяют семейные ценности, общая история, границы… и Днепр. Сегодня - река дружбы, а когда-то - бизнес-артерия. Здесь проходил знаменитый путь "из варяг в греки". Уже который июль на этом берегу Днепра возобновляют и эту традицию.

Почти полтора километра торговых рядов. Только путь уже держишь из Минской области, например, в Могилевскую, из Витебской - в Брестскую. Получается, этно-, гастротур выходного дня по всей стране.На этот уикенд в Александрии возвели целый квартал "Гандлёвая суполка".Каждому региону и столице по 900 кв. м!

Ярмарка, город мастеров и много музыки - так в Александрии праздновали Купалье

Такое буйство красок, букет ароматов. Увы, камера не передает запахов. Шашлыки, драники, на десерт - крутень. А еще такие популярные в плюс 30 холодник и квас! Впрочем, сколько выпили и съели, еще предстоит подсчитать, а вот что увидели и испытали на себе, мы зафиксировали. Вот реконструкция вертикального станка 10 века, а это по соседству лепка.

Прошедшая трилогия малой родины вернула нас всех к истокам. В суете будней заставила остановиться и вспомнить, откуда все мы родом, где сделали первый шаг, сказали первое слово, где впервые на Купалье плели венок и искали цветок папоротника, где пошли в первый класс. У каждого своя такая Александрия. Впрочем, если ваша далеко, своей - и он об этом часто говорил - готов поделиться наш Президент. Александр Лукашенко родом из деревни Копысь. А жил и учился через реку - именно в агрогородке Александрия.

Традиционно в эти фестивальные дни много желающих прогуляться по земле, воспитавшей будущего лидера. Интерес не только среди белорусов, но и дипломатов. Твердый характер, четкие решения, принципы и ответственность - в этой школе ковалась уже историческая личность.

На правах хозяина и инициатора этого теплого домашнего праздника он обратился к землякам и гостям. С главной сцены. На смену трилогии малой родины пришел Год народного единства. Так символично - вспомнить и осознать, кто мы и откуда родом, и объединиться!

Дальше был концерт по заявкам. В зрительном зале под открытым небом - несколько тысяч человек. На сцене узнаваемые голоса - любимые артисты.

Анатолий Ярмоленко, Владимир Громов, Анастасия Москвина, обновленная труппа Купаловского. И это из разряда "впервые". Как и сцена - вращающаяся, с 3D-эффектом. Хэдлайнерами концерта стали Олег Газманов и рэпер Серега.