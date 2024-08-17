Праздник духовности и христианской культуры проходит в Браславе. Узнали, что в афише второго дня

Праздник духовности и христианской культуры в эти дни проходит в Браславе. Сегодня - второй день фестиваля в честь знаменитой святыни края - Матери Божией Браславской, которую по местной традиции называют "Королевой озер" (согласно легенде, стародавняя реликвия была найдена на одном из озерных островов).

Десятилетиями небольшой городок в Витебской области становится центром паломничества верующих разных конфессий: поклониться чудотворному образу собираются и католики, и православные.