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Праздник духовности и христианской культуры проходит в Браславе. Узнали, что в афише второго дня
Праздник духовности и христианской культуры в эти дни проходит в Браславе. Сегодня - второй день фестиваля в честь знаменитой святыни края - Матери Божией Браславской, которую по местной традиции называют "Королевой озер" (согласно легенде, стародавняя реликвия была найдена на одном из озерных островов).
Десятилетиями небольшой городок в Витебской области становится центром паломничества верующих разных конфессий: поклониться чудотворному образу собираются и католики, и православные.
Богослужения, концерты и выставки, духовные встречи - насыщенная программа фестиваля рассчитана на людей всех возрастов. Современной традиции Браславского форума - четверть века, хотя корнями паломничество к чудотворной иконе уходит в глубину веков.
Накануне фестиваль открылся масштабной процессией под открытым небом: сотни верующих совершили крестный ход со свечами во главе с копией образа Матери Божией Будславской.
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