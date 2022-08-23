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Праздник Минской иконы Божией Матери отмечается 26 августа - в чем уникальность этой иконы
26 августа перед Свято-Духовым кафедральным собором пройдет праздничное богослужение, которое возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин.
Уникальность иконы заключается в том, что белорусский народ ее не терял с тех пор, как обрел в Свислочи, то есть на протяжении более 500 лет. И на всех важных сложных этапах жизни, в том числе и в Великую Отечественную войну, святыня оставалась в Минске.
Факт
МинскаяиконаБожией Матери написана в Византии. Князь Владимир привез ее в Киев. И находилась она, по преданию, там до 1240 года. После разорения Киева монголами святыня исчезла, а потом в 1500 году ее неожиданно обретают в Минске. Согласно легенде, киевляне, которые бежали из своего разрушенного города, увидели свечение воды в Свислочи, опознали ее и принесли в храм. С тех пор находка прописалась в Минске.
Минская икона Божией Матери относится к чудотворным -так же как и Жировичская. Поэтому всем, кто проходит мимо Свято-Духова кафедрального собора на учебу, на работу, я советую зайти и посмотреть на нее.
Фото:sb.by
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