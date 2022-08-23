Праздник Минской иконы Божией Матери отмечается 26 августа - в чем уникальность этой иконы

МинскаяиконаБожией Матери написана в Византии. Князь Владимир привез ее в Киев. И находилась она, по преданию, там до 1240 года. После разорения Киева монголами святыня исчезла, а потом в 1500 году ее неожиданно обретают в Минске. Согласно легенде, киевляне, которые бежали из своего разрушенного города, увидели свечение воды в Свислочи, опознали ее и принесли в храм. С тех пор находка прописалась в Минске.

