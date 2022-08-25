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Праздник хлеборобов - в Клецком районе отметили "Дожинки"
Сельхозпредприятия южных районов Минской области одними из первых завершили уборку зерновых в этом сезоне. Пришло время "Дожинок"! Так, сегодня в агрогородке Морочь чествуют хлеборобов Клецкого района. Деревня была благоустроена. Появились новые дороги, беседки, парк отдыха. Кстати, именно здесь руководители хозяйств получили символические снопы. А лучшие агрономы, комбайнеры, водители зерновозов награждены дипломами и ценными подарками. Полезным приобретением фестиваля стал также новый автомобиль, который получил местный сельсовет. Для гостей праздника были приготовлены угощения, сувениры и музыкальная программа.
Все было слажено, нормально, все шло своим чередом.
Мы гордимся хлебом, который добыли своими руками, хлеб дорогой ценой достается нам.
Анатолий Ладыга, председатель Клецкого райисполкома:Сегодня определенные ресурсы, которые выделяются по линии облисполкома, республиканского бюджета, мы смогли сделать асфальтированные дороги, мы смогли предусмотреть строительство комплекса животноводческого, нового, современного, который предусмотрит рабочие места и в последующем шаге животноводческой отрасли, благоустройство территории к которой призван праздник "Дожинок" в агрогородке Морач, непосредственно с обустройством пляжа, созданием зоны отдыха, сделали через парк территорию, которая связывает новый микрорайон с зоной отдыха.
В области сформирован неплохой результат, на уборке зерновых мы приближаемся к отметке 2 млн тонн. В этом году мы ожидаем неплохой, очень весомый урожай кукурузы, поэтому я сегодня не могу не уделить внимание передовым районам: Несвижский, Клецкий – которые в этом году получили по-настоящему достойные результаты, превысившие на территории Клецкого района 63 центнера с гектара, а Несвижский район превысил 71 центнер с гектара, конечно же, это достойный результат, результат, который сформирован всеми нами, в первую очередь нашими людьми, которые ежедневно кропотливым трудом добиваются этого результата.
Аграрии Клецкого района в этом сезоне - одни из главных "ньюсмейкеров" жатвы. Именно здесь, в хозяйстве "Кухчицы", появился первый в Беларуси экипаж комбайнеров-тысячников. Общий намолот превысил 90 тысяч тонн. Это один из лучших караваев Минской области.
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