Праздник хлеборобов - в Клецком районе отметили "Дожинки"

В области сформирован неплохой результат, на уборке зерновых мы приближаемся к отметке 2 млн тонн. В этом году мы ожидаем неплохой, очень весомый урожай кукурузы, поэтому я сегодня не могу не уделить внимание передовым районам: Несвижский, Клецкий – которые в этом году получили по-настоящему достойные результаты, превысившие на территории Клецкого района 63 центнера с гектара, а Несвижский район превысил 71 центнер с гектара, конечно же, это достойный результат, результат, который сформирован всеми нами, в первую очередь нашими людьми, которые ежедневно кропотливым трудом добиваются этого результата.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома